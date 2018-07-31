В Якутии возбуждено уголовное дело о халатности при тушении лесного пожара

Следствие возбудило уголовное дело по факту халатности при тушении природных пожаров в Сунтарском районе Якутии – там был допущен рост площади возгорания более чем в 100 раз. Об этом СМИ сообщил представитель пресс-службы прокуратуры региона.

21 июня в районе был зафиксирован пожар общей площадью 31 гектар, напоминает ТАСС. Спустя двое суток было принято решение о приостановлении работ по его тушении. Позднее площадь лесного пожара возросла до 3,6 тысячи гектаров, возникла угроза объектам линий электропередачи и населенному пункту Нахара.

В ходе проверки было установлено, что решение приостановить тушение огня приняли преждевременно, без учета факторов, влияющих на рост его площади. При этом по причине плохого мониторинга решение возобновить работы было принято только спустя четверо суток после распространения огня. Также в прокуратуре считают, что сил, привлеченных к ликвидации пожара, оказалось недостаточно.

Ранее в июле текущего года было возбуждено два уголовных дела из-за халатности при тушении природных пожаров в Горном и Намском районах Якутии.