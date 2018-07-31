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31 июля 201805:43

В Новосибирской области осужден наркокурьер, планировавший продать 30 кг "синтетики"

В Новосибирской области суд города Обь приговорил к 10 годам и 11 месяцам колонии строгого режима 28-летнего жителя Новосибирска, который обвиняется в оптовой наркоторговле. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Он признан виновным по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

Следствие установило, что в феврале 2017 года осужденный строился курьером по продаже наркотиков в Новосибирске и Новосибирской области, передает агентство "Интерфакс".

В июле 2017 года правоохранители задержали его в городе Обь во время выемки из тайников-закладок крупной партии синтетических наркотиков общим весом более 20 килограммов.

Также по месту проживания обвиняемого позднее было изъято еще более 6 килограммов "синтетики".

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