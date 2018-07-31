Альпинист Александр Гуков, застрявший в горах в Пакистане, спасен

Петербургский альпинист Александр Гуков, который неделю провел на горе Латок-1 в Пакистане, спасен. Об этом сообщила сегодня утром на своей странице в социальной сети Facebook координатор спасательной операции Анна Пиунова.

Пилоты ВВС Пакистана воспользовались наставшей безоблачной погодой и сняли российского спортсмена со скалы, передает телеканал "Россия 24". В настоящее время спасатели доставляют альпиниста в госпиталь города Скарду. Александр Гуков, застрявший в горах, ждал помощи в течение недели.

Месяц назад группа из пяти альпинистов решила покорить гору в Пакистане. Маршрут считается крайне сложным. Во время прохождения начался камнепад, один из участников получил травму. Вместе с двумя членами команды они вернулись в лагерь.

Александр Гуков с напарников Сергеем Глазуновым решили продолжить восхождение. Но штормовой ветер со снегом и дождем заставили спортсменов развернуться. Спустя некоторое время Гуков сообщил: его напарник погиб. На высоте в 6200 метров он сорвался со скалы.