Российский летчик Константин Ярошенко получил право на свидание

Семья российского летчика Константина Ярошенко в августе посетит его в американской тюрьме. Об этом сообщил адвокат отбывающего 20-летнее наказание пилота.

Жена Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина живут в Ростове-на-Дону. Главу семейства они не видели уже семь лет, напоминает телеканал "Россия 24".

По словам адвоката, предварительная дата визита — 14 августа. Ранее сообщалось, что россиянин испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Российские дипломаты потребовали от властей США оказать Ярошенко медицинскую помощь.