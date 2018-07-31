Иран назвал условия возобновления переговоров с США

США следует возобновить переговоры с Ираном и вернуться к обсуждению ядерного соглашения. Об этом написал на своей странице в Twitter советник президента исламской республики Хамид Абу Талеби.

سال گذشته در مجمع عمومی UN پس از تهدید ملت بزرگ ایران، موضوع ملاقات دو رییس جمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام، ملاقات بدون پیش شرط عنوان می شود!

کسانی که به گفتگو به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشد: pic.twitter.com/NN0jK8evmh — Hamid Aboutalebi (@DrAboutalebi) July 30, 2018

По его мнению, преодоление враждебности и уважение к народу Ирана — обязательные шаги для диалога.

Ранее о возможности возобновления переговоров с Тегераном сообщил и президент США Дональд Трамп, напоминает телеканал "Россия 24". На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать ядерное соглашение без предварительных условий.