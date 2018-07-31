Ущерб от природных пожаров в Калифорнии превысил $100 млн

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил 100 миллионов долларов. Цифры приводят эксперты страховой компании Aon Benfield.

Самый крупный пожар охватил площадь в 330 квадратных километров массива. Его локализовали всего на 20 процентов. В регионе стоит жара и засуха, напоминает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что из-за стихии погибли шесть человек, в том числе два пожарных. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Тушат пламя более трех тысяч человек при помощи спецтехники и 20 вертолетов.

За время пожаров огонь уничтожил свыше 700 зданий, еще 5 тысяч сейчас находятся под угрозой.