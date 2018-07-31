Телеканал RT назвал первых лауреатов премии имени Халеда аль-Хатыба

Премию имени Халед аль-Хатыба впервые вручили в Москве.

Награду учредил телеканал RT в память о погибшем в Сирии 25-летнем журналисте. Он освещал бои правительственных войск с террористами. 30 июля 2017 года Халед аль-Хатыб попал под ракетный удар боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).

Награды за лучшую работу из зоны конфликта вручают в трех номинациях. Это "Длинное видео", "Короткое видео" и "Текст". В жюри премии вошел военный корреспондент телеканала "Россия 24" Евгений Поддубный.

В номинации "Длинное видео" победила Анна Каренина Толентино из Сингапура. Она рассказала о захвате боевиками филиппинского города Марави и боях за его освобождение. В номинации "Короткое видео" выиграл Асаад аль-Зальзали из Ирака. Его видеоистория рассказывает о семьях террористов после освобождения страны от ИГИЛ. В номинации "Текст" лучшим стал ирландец Джейсон О'Брайен. Его наградили за репортаж из Сирии.