Бурейская ГЭС в Приамурье начала сброс паводковых вод

Бурейская ГЭС в Приамурье начала дополнительный сброс воды из-за паводка. К створу расположенной в Амурской области гидроэлектростанции уже прибыло более 4 кубических километров паводковых вод.

В последующие дни предусмотрено поэтапное увеличение сбросов, передает телеканал "Россия 24".

По данным ГЭС, это не угрожает нижележащим поселениям и не усугубит паводок на реке Амур. Пропуск воды через водосбросы продлится до улучшения гидрологической обстановки.