Роналду провел первую тренировку за "Ювентус"

Криштиану Роналду провел первую тренировку за свой новый клуб. Быть может, не все еще привыкли, но Роналду уже несколько недель как игрок туринского "Ювентуса".

33-летний португальский форвард, который по физическим данным, как говорят врачи в команде, похож на 20-летнего форварда, прибыл на тренировочную базу, прошел ряд тестов на физическую подготовку и приступил к занятиям в тренажерном зале.

Трансфер Роналду обошелся "Ювентусу" примерно в 105 миллионов фунтов, а его годовой оклад составит около 30 миллионов. "Кьево", с которым Ювентус сыграет в первом матче чемпионата Италии, уже поднял цены на билеты на 50 процентов после перехода в "Ювентус" Криштиану.