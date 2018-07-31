Россиянка Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Вашингтоне. В первом туре она сумела одолеть представительницу США Кристи Ан со счетом 6:2, 6:1.

Во втором раунде Кузнецова встретится с победительницей матча между российской теннисисткой Екатериной Макаровой и спортсменкой из Румынии Аной Богдан.

Теннисный турнир в Вашингтоне завершится 5 августа.