В одной из квартир Нью-Йорка убиты четыре человека

В Нью-Йорке в одной из квартир обнаружены тела двух женщин, мужчины и пятилетнего мальчика, передает "Интерфакс".

Стражи порядка прибыли по вызову и обнаружили в апартаментах женщин и ребенка с огнестрельными ранениями, а у мужчины оказалось перерезанным горло.

По словам начальника департамента детективов полиции Дермота Ши, есть вероятность, что один из погибших застрелил троих, после чего покончил жизнь самоубийством.