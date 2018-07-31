В Таиланде пассажирский автобус врезался в столб из-за выбежавших на дорогу лошадей

В Таиланде в результате ДТП с междугородним автобусом погибла 69-летняя женщина. Еще 26 пассажиров были ранены.

Рано утром 31 июля двухъярусный автобус частной транспортной компании с 40 пассажирами на борту совершал рейс из провинции Районг в Пхетчабун. Водитель рассказал полиции, что увидел, как на дорогу выскочили лошади, попытался уйти от столкновения и не справился с управлением. Автобус вынесло в кювет, где он врезался в столб.

Двери транспортного средства заклинило, и пассажиры оказались в ловушке. Спасателям пришлось буквально прорезать путь для перепуганных людей.

Погибшая пассажирка находилась на втором ярусе. 26 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Пхетчабуна, сообщает Bangkok Post.

Сообщается также, что ранее недалеко от этого места водитель легкового автомобиля сбил лошадь, неожиданно выбежавшую на дорогу.