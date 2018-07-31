Донской и Южный зачехлили ракетки на турнире в Вашингтоне

Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Южный не смогли преодолеть рубеж первого круга турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет чуть менее 2 миллионов долларов. Первый уступил тунисцу Малеку Жазири, а второй – американцу Ноа Рубину.

Донской проиграл своему оппоненту со счетом 4:6, 1:6. Южный также ничего не смог противопоставить сопернику из США – 4:6, 4:6. Напомним, что Михаил в ближайшее время завершит спортивную карьеру.