Камнепад в горах Киргизии убил туриста, остальных спасли

В Киргизии завершилась эвакуация группы туристов, среди которых четверо граждан России, попавших под камнепад на леднике имени Скрябина, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба МЧС Киргизии, в составе группы были граждане РФ и Казахстана. ЧП произошло при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 метров над уровнем моря.

По данным МЧС Киргизии, один человек погиб, есть пострадавшие. Для эвакуации туристов прибыл вертолет, который доставил их в аэропорту Манас.