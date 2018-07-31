НХЛ. Канадец Джером Игинла завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион в составе хоккейной сборной Канады Джером Игинла официально объявил о завершении карьеры. 41-летний форвард провел 16 сезонов в "Калгари Флэймз", являясь рекордсменом клуба по количеству голов, очков и сыгранным матчам.

Помимо "огоньков" Игинла успел поиграть за "Бостон Брюинз", "Колорадо Эвеланш", "Лос-Анджелес Кингз" и "Питтсбург Пингвинз". За карьеру в НХЛ хоккеист набрал 1300 (625 шайб + 675 голевых передач) очков.

В составе канадской сборной Игинла дважды становился олимпийским чемпионом и по разу выигрывал Кубок мира и чемпионат мира.