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31 июля 201809:45

Оружие одним нажатием кнопки: в США назревает скандал с 3D-принтерами

Более тысячи американцев скачали из Сети чертежи для создания оружия на 3D принтере. Как они попали в интернет — неизвестно. Их автор — компания Defense Distributed — планировала выложить их только 1 августа.

Как сообщает телеканал "Россия 24", генеральная прокуратура Пенсивальнии планирует блокировать адреса компании, чтобы не допустить резкого роста непоставленного на учет оружия в Штатах.

Технология 3D-принтеров позволяет изготавливать огнестрельное оружие, которое не поддается учету и обнаружению с помощью металлодетекторов. "Это просто дико предоставлять преступникам инструменты, дающие возможность одним нажатием кнопки выпускать не оставляющее следов и не поддающееся обнаружению оружие, — отметила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. — Мы не можем стоять в стороне, пока столь резкая смена курса федеральным правительством ставит под угрозу безопасность ньюйоркцев".

Между тем, известно, официально разрешил публиковать чертежи оружия Белый дом.

Известно, что генеральные прокуратуры восьми американских штатов и столичного округа Колумбия уже подали иск против администрации президента США Дональда Трампа с целью принудить ее пресечь оборот материалов. Они хотят добиться от суда Западного округа Вашингтона общенационального временного запрета на распространение материалов, пригодных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров.

Как поясняет ТАСС, речь идет о чертежах пистолетов и винтовок, в том числе AR-15, которая неоднократно использовалась в США при массовых расстрелах. С помощью схем любой желающий может изготовить такое оружие с помощью технологии 3D-печати, создав необходимые для этого пластмассовые детали.

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