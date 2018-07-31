На западе Афганистана прогремел взрыв: 11 человек погибли

В результате взрыва на западе Афганистана в провинции Фарах погибли 11 человек, еще 31 – получили травмы, передает "Интерфакс". В числе погибших — женщины и дети.

По данным СМИ, взрыв прогремел после того, как автобус, направлявшийся из провинции Герат в Кабул, наехал на мину.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.