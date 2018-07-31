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31 июля 201811:34

Неожиданно поднявшийся кузов самосвала снес мост на Ярославке

В Пушкинском городском округе Московской области наземный пешеходный мост обрушился после наезда грузовой автомашины. По данным пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, у грузовой автомашины произошло самопроизвольное поднятие кузова. Из-за ЧП движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны.

Как сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Между тем, по данным очевидцев, пострадавшие в результате обрушения все-таки есть. Известно, что кабина самосвала полностью разрушена.

"Интерфаксу" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что ЧП случилось в 10:15 в Пушкинском районе на 31-м километре автодороги М8 ("Холмогоры"). Водитель грузовой иномарки совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть.

Ведутся работы по устранению последствий происшествия. Автомобилистам рекомендуют объезжать аварийный участок по Осташковскому шоссе, а также по улично-дорожной сети городских округов Королев, Пушкино и Ивантеевка.

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