Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции

Новичок французского "Монако" Александр Головин, покинувший нынешним летом московский ЦСКА, не примет участия в игре за Суперкубок страны против "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдет в китайском Шэньчжэне 4 августа.

Тренерский штаб "Монако" назвал футболистов, которые отправятся в Китай. Среди них не нашлось места Александру Головину, а также капитану команды Радамелю Фалькао. Последний, по информации ряда СМИ, в ближайшее время может уйти из клуба.

Напомним, что Александр Головин 27 июля официально стал игроком "Монако". С французским клубом он заключил контракт на пять лет. За его переход ЦСКА получил 30 миллионов евро.