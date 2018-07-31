Снесший пешеходный мост самосвал парализовал движение на Ярославском шоссе

Самосвал снес пешеходный мост на Ярославском шоссе, парализовав движение на северо-востоке Московской области. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

Авария произошла около 10 часов утра вторника, 31 июля, на 31-м километре трассы, в районе города Пушкино. Судя по кадрам, у самосвала непроизвольно поднялся кузов, которым он и зацепил надземный переход.

В результате конструкция целиком рухнула на проезжую часть, полностью перекрыв движение.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Один из местных жителей рассказал, что буквально за минуту до аварии прошел по мосту и успел ступить на землю до его обрушения.