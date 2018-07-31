Аскольд Запашный нахлебался воды во время катания на лыжах

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу после того, как упал с водных лыж, когда катался по подмосковному водоему.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что он экстренно госпитализирован с подозрением на панкреатит, однако мать знаменитого дрессировщика – и.о. первого заместителя директора Большого Московского цирка Татьяна Запашная рассказала ТАСС, что "нет ничего серьезного, все нормально".

По ее словам, Аскольд нахлебался воды, медики ему прочистят желудок и сегодня же выпишут.

Несколько дней назад Аскольд Запашный в своем "Инстаграме" разместил фото, где он в Сочи катается на Flyboard.