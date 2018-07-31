Камера сняла момент столкновения самосвала с надземным переходом в Подмосковье

Поднятый кузов стал причиной серьезной аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье, где самосвал снес пешеходный мост и полностью блокировал движение по оживленной магистрали. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, запечатлевшая момент аварии.

Авария произошла около 10 часов утра вторника, 31 июля, в Пушкинском районе, на 31-м километре Ярославского шоссе. На кадрах видно, как тяжелая машина проносится мимо камеры и цепляет поднятым кузовом надземный переход, который спустя пару секунд рухнул на трассу.

По счастливой случайности в момент аварии на мосту не было пешеходов, так что никто не пострадал. Один из очевидцев рассказал, что за минуту до обрушения он успел пересечь дорогу.

В районе Пушкина образовалась многокилометровая пробка, движение по шоссе фактически парализовано.