Тренер "Зенита" Семак хочет новых игроков почти на каждую позицию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команде необходимо усиление. По словам наставника сине-бело-голубых, практически на каждую позицию ему нужен новый футболист. Также российский специалист рассказал, как он избавляется от тех игроков, которые не подходят клубу.

"Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее", — цитирует Семака Чемпионат.com.

Кроме того, он рассказал, как расстается с игроками, не подходящими под концепцию игры тренера. "Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям. Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо", — заявил наставник "Зенита".

Напомним, что в первом туре чемпионата России по футболу команда Семака в гостях обыграла красноярский "Енисей" со счетом 2:0.