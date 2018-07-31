На 56-м году ушла из жизни актриса театра Ермоловой Наталья Кузнецова

В возрасте 55 лет скончалась актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, где артистка работала с 1984 года, поскольку театральный сезон сейчас закрыт, то прощание с Натальей Кузнецовой состоится 1 августа в Боткинской больнице. Похоронят ее на Митинском кладбище.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС. В театре имени Ермоловой она играла в спектаклях "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", "Костюмерша", "Перед заходом солнца", "Барышня-крестьянка" и некоторых других, а также снималась в нескольких кинофильмах ("Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха").