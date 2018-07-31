Сестры-убийцы рассказали, что отец сделал из них рабынь

Сестер, обвиняемых в убийстве своего отца, в изоляторе временного содержания посетили сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии. Девушки рассказали, что отец фактически использовал их как рабынь.

Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, на руках двух старших сестер нетяжкие колото-резаные ранения. Выяснилось, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал.

По словам девушек, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, за год были в школе всего семь раз. Мать девушек из-за угроз расправы забрала сына и убежала из дома.

Девушки находятся в морально подавленном состоянии: видно, что им сложно, что им трудно говорить, рассказал общественный наблюдатель.

Вечером 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди. Позднее в убийстве этого человека признались три его дочери. Они были задержаны.