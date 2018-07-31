Глава департамента судейства РФС признал ошибку арбитров в игре "Уфа" – "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал обвинения руководства и тренерского штаба московского "Локомотива" в адрес бригады судей, которая не засчитала гол "железнодорожников" в матче против "Уфы". Напомним, что встреча завершилась со счетом 0:0.

"Я соглашусь с руководством "Локомотива". Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол", — приводит слова Егорова РИА Новости.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что в Уфе его футболисты забили чистый гол, а судьи отменили его, посчитав, что был офсайд.