Несколько автомобилей оказались на крыше после массового ДТП в Баку. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей на скоростной трассе в Сабунчинском районе столицы Азербайджана в понедельник, 30 июля.

Водитель автомобиля, из салона которого велась съемка, начал сбрасывать скорость перед небольшой пробкой. Человек, находившийся за рулем машины, ехавшей следом за автором ролика, не успел повторить этот маневр.

В итоге произошло столкновение, после которого легковушка буквально разметала тормозившие перед ней транспортные средства.

Участниками ДТП стали по меньшей мере семь машин, две из которых оказались перевернуты на крышу.

Количество пострадавших не уточняется.