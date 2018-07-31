Плавающих по палатам рыб пациенты индийской больницы сняли на видео

В минувшие выходные индийский город Патна был основательно затоплен после затяжных ливней, прошедших в северной части страны.

Пострадала и местная больница, первый этаж которой был полностью покрыт водой. Пациенты, лежащие в палатах интенсивной терапии, не веря своим глазам наблюдали стаи рыб, заплывших в здание из реки, вышедшей из берегов.

И пациенты, и персонал перемещались в воде где по колено, а где и по пояс. При этом врачи больницы продолжали исполнять свой долг и лечили больных, облегчая их участь.

К настоящему времени вода из госпиталя ушла, и больница возобновила свою работу в привычном режиме.