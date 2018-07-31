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31 июля 201813:27

Форвард "Ювентуса" Игуаин дал согласие на аренду в "Милан"

EPA

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаин договорился с "Миланом" о переходе в клуб на правах аренды. Аргентинский форвард проведет в составе "россонери" один сезон. Миланский клуб сможет затем выкупить контракт футболиста у "Старой Синьоры".

По информации Sky Sports, покупка Игуаина обойдется "Милану" в 32 миллиона евро. Стоимость же его годичной аренды составляет 18 миллионов.

Напомним, что "Ювентус" приобрел аргентинца у "Наполи" за 90 миллионов евро. Произошло это летом 2016 года.

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