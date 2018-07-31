Нголо Канте станет самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

Руководство лондонского "Челси" предложило полузащитнику клуба Нголо Канте новый контракт. По его условиям француз будет зарабатывать 290 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, он станет получать в два раза больше прежнего.

По информации Sports.ru, новоявленному чемпиону мира в составе сборной Франции англичане предложили пятилетний контракт. Канте станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Ранее больше всех в "Челси" получал бельгиец Эден Азар, зарабатывавший 220 тысяч фунтов в неделю.