Формула-1. Сергей Сироткин спокоен за свое будущее в Williams

Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Williams Сергей Сироткин не видит причин беспокоиться за свое будущее в британской "конюшне". По словам россиянина, он любит работу и вкладывает в нее душу.

"Я спокоен за свое будущее в команде. Я понимаю свою роль в "Уильямсе" и знаю, что нужно делать. Я люблю свою работу и вкладываю в нее душу", — цитирует Сироткина ТАСС.

Напомним, что после 12 гонок российский пилот Williams занимает последнее место в общем зачете "Формулы-1". Сироткин является единственным гонщиком в нынешнем сезоне без набранных очков.