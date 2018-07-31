ФСИН будет проверять архивные записи видеорегистраторов в колониях

Руководитель ФСИН России Геннадий Корниенко намерен ввести практику выборочных проверок архивных записей с видеорегистраторов сотрудников колоний и СИЗО, чтобы сотрудники по своей воле не имели возможности останавливать запись при общении с заключенными, передает РИА Новости.

По словам Корниенко, в конце дежурства сотрудник должен написать рапорт обо всех внештатных ситуациях. Тогда начальник просматривает материалы с видеорегистратора и все фиксирует.

"Иногда сотрудник не докладывает о внештатных ситуациях, причин контролировать нет. Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано", — заявил глава ФСИН.

Корниенко отметил, что наказание сотрудников, ответственных за пытки в ярославской колонии, поможет избегать подобных "диких" случаев.

В ходе совещания с руководителями территориальных органов службы Корниенко отметил, что "руководство и личный состав категорически осуждают поведение сотрудников, пытавших заключенного Евгения Макарова и сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят подобные случаи, которые ее дискредитируют".

Он напомнил, что "продолжается дополнительная проверка по данному дикому случаю", и выразил мнение, что во ФСИН "в конце концов дадим должную оценку, в том числе и с уголовным наказанием".

"Я хочу подчеркнуть, что основное, что поможет нам преодолеть эту ситуацию: каждый должен сознавать, что за преступление последует неминуемое наказание. Каждый сотрудник будет наказан в меру своей вины", — подчеркнул Корниенко.

Следователь, не возбудивший уголовное дело после избиения осужденного в ярославской колонии, сам стал подозреваемым, ему грозит уголовная ответственность, сообщает "Интерфакс". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, 20 июля в СМИ появилось видео истязаний заключенного Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Пытки происходили летом 2017 года. Расследование инцидента ведут следователи СКР. Заведено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".