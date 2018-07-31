Суд в очередной раз отказал "Уральским пельменям" в иске к продюсеру Нетиевскому

Артисты команды "Уральские пельмени" проиграли очередной суд по делу о взыскании почти 40 миллионов рублей со своего экс-руководителя Сергея Нетиевского. Как передает РИА Новости, 31 июля 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отказался удовлетворить эти требования. Причем, для принятия решения судье хватило одного заседания.

Иск артистов шоу "Уральские пельмени" в Свердловский арбитражный суд был подан еще в декабре 2017 года. В своем заявлении Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин и некоторые другие актеры требовали от Нетиевского вернуть Творческому объединению "Уральские пельмени“ полученное вознаграждение в размере 28,3 миллиона рублей.

Впоследствии артисты просили увеличить сумму 39,6 миллиона рублей. Суд они проиграли, но в конце мая они подали апелляционную жалобу, однако и этот суд проиграли.

В рамках этого дела свердловский арбитраж ранее уже дважды отказывался наложить арест на две московские квартиры Нетиевского, а также на его 100-процентную долю в студии First Hand Media, о чем просили истцы для обеспечения иска.

Некоторое время назад появились сообщения о распаде "Уральских пельменей", хотя официально артисты это пока не подтверждают.