В нью-йоркском районе Куинс застрелены четверо, среди них ребенок

Четыре человека, в том числе ребенок пяти лет, застрелены в нью-йоркском округе Куинс. Причины трагедии выясняются, сообщает РИА Новости.

ПоПрибыв на место происшествия в один из жилых домов Куинса, полиция обнаружила тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

Среди погибших был мужчина, две женщины и ребенок. Полиции удалось установить личность одного из погибших, но более детальная информация пока не разглашается.

Расследование трагедии продолжается.