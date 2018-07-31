Песков проспорил Кеосаяну крупную сумму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "проспорил много денег" своему другу – режиссеру Тиграну Кеосаяну. В этом он признался в ходе прямого эфира программы "60 минут по горячим следам" на телеканале "Россия 1". Пресс-секретарь рассказал о своих музыкальных предпочтениях и уточнил, кому именно он должен денег.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка сейчас отдыхают в Баку, где проходил популярный международный музыкальный фестиваль "Жара". Супруги побывали на фестивале. Как оказалось, помощник президента — страстный поклонник рок-н-ролла, ему нравится творчество Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова. А на концерте группы "Ленинград" Дмитрий Песков "оттянулся" по полной.

Кроме того, пресс-секретарь вспомнил, что Тиграну Кеосаяну он проспорил деньги, поставив на прошедшем чемпионате мира по футболу на сборную Испании, перед матчем Испания-Россия. "Я долг ему еще не отдал. Накануне матча с испанцами я поставил на Испанию, радовались мы вместе", — сказал пресс-секретарь президента России.

В прямом эфире Дмитрий Песков пообещал вернуть "проигранные" деньги Тиграну Кеосаяну.