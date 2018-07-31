Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Август в России уже заслужил репутацию рокового месяца для рубля. Следует ли опасаться августа 2018 года? Не исключено, что месяц может оказаться непростым для валютного рынка, полагает Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари. И вот почему.

Еще в конце июля Евросоюз ввел новые санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Это событие имеет значение больше для фондового рынка, чем для рубля, однако не исключено, что оно может придать уверенность антироссийски настроенным политикам как в ЕС, так и в США.

Великобритания не исключила введения новых санкций против России и их распространения на российский госдолг. В Конгресс США уже внесен законопроект «Акт солидарности с Великобританией», предполагающий, что если Соединенное Королевство введет свои санкции против России, то США примут такие же меры.

Но в Великобритании все обвинения против России рассыпаются на глазах, что, соответственно, делает новые санкции безосновательными, равно как и соответствующий американский законопроект.

Однако "ястребы" в Конгрессе, преимущественно сторонники Демократической партии, уже подстраховались другим законопроектом, который предполагает ужесточение антироссийских санкций, в том числе, распространение их на операции с российским госдолгом. В Конгрессе США считают, что вероятность одобрения этого закона достаточно высока. Если это произойдет, то негативное влияние на рынок российских госбумаг и рубль будет обеспечено. Так что не исключено, что в августе рубль будет находиться под постоянной угрозой обвала из-за возможного распространения санкций США на российский госдолг. Даже если этого события в августе не произойдет, существенного укрепления рубля ждать не приходится.

На рубль также будут оказывать влияние новости по инфляции. В начале августа выйдет статистика по инфляции за июль. Так как цены на бензин в июле существенно не росли, можно ожидать, что это оказало сдерживающее влияние на инфляцию. Однако Банк России в своем комментарии к принятому в конце июля решению сохранить процентную ставку на прежнем уровне отметил, что это решение было вызвано растущими инфляционными ожиданиями. По прогнозу ЦБ РФ, к концу 2018 года инфляция потребительских цен выйдет на уровень в 4%, а в 2019 году может даже превысить этот уровень из-за повышения НДС до 20%, которое произойдет с 1 января. Ожидания повышения НДС негативно сказываются на инфляционных показателях и потребительском поведении населения, что будет отражаться уже в июльской статистике. "В августе совет директоров Банка России заседать не будет, и о том, возобновит ли ЦБ РФ свою прежнюю политику снижения ключевой ставки, мы узнаем только в сентябре", — говорит Мильчакова.

Самое главное событие августа нас ожидает прямо в первый день месяца: в 21:00 московского времени 1 августа Федеральная резервная система США объявит о своем решении по процентной ставке. Весь мир с тревогой и волнением ожидает, какое решение в итоге примет ФРС. Если процентная ставка в США будет повышена, это укрепит доллар, а 2 августа объявленное накануне решение ФРС отыграется на рубле. Многие американские аналитики считают, что ставка на заседании 1 августа все-таки повышена не будет, а ужесточение монетарной политики ФРС перенесет на осень. "Мы тоже считаем, что повышение процентной ставки в США 1 августа не очень вероятно, однако не исключаем, что американский регулятор может преподнести любой сюрприз. Впрочем, если процентную ставку так и не повысят, рубль вряд ли сможет сильно укрепиться к доллару, так как геополитическая напряженность, связанная, прежде всего, с ожиданием новых санкций, пока еще не снята с повестки дня. А Европейский центральный банк в августе заседать не будет", - считает эксперт Альпари.

Рынок нефти в августе обещает быть несколько более предсказуемым. ОПЕК, согласно ряду прогнозов, увеличил в июле добычу нефти до годового максимума, что логично после июньской встречи нефтяного картеля, на которой было принято решение об увеличении производства черного золота. Сдерживающим снижение цены нефти фактором пока выступает приостановка Саудовской Аравией экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за политической напряженности в Йемене и связанной с этим угрозой саудовским танкерам. Для России возможность увеличивать добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" должна стать благоприятной и позитивно повлиять на экономический рост.

По оценкам Альпари, доллар в августе будет находиться в рамках 62-65 руб., а евро – в диапазоне 72-74,5 руб. Валютный рынок в августе, тем не менее, может быть достаточно нервным и волатильным в зависимости от происходящих событий.

Для простого гражданина сбережения в августе лучше распределить между долларом и рублем, причем большую часть (например, 60%) лучше держать в долларах. Август может быть снова жарким, поэтому от непредсказуемости этого месяца лучше застраховаться долларами. Впрочем, полностью избавляться от рублей Наталья Мильчакова не советует, так как в ряде случаев рубль может показывать устойчивость к неким негативным для других валют геополитическим событиям.