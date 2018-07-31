"Разбитый инсультом" Лукашенко обсудил битву за урожай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике после сообщений о якобы перенесенном инсульте.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известила пресс-служба белорусского лидера, подчеркнув, что 31 июля Лукашенко встретился с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко и обсудил с ним ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.

Сообщение проиллюстрированно соответствующим фото. Также сообщается, что 26 июля президент Белоруссии провел совещание по вопросам государственной, а 28 июля в Минске встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. При этом белорусское телевидение показало кадры этой встречи.

Об инсульте у Лукашенко сообщил украинский портал Depo​​​.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах. Отмечалось, что он должен был посетить после 26 июля с рабочим визитом Гомель, но был госпитализирован и с 28 июля не появлялся на людях.

При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что может прокомментировать эту информацию только одним словом — "ерунда". При этом она добавила, что украинские СМИ, которые распространяют такие слухи – "не дождутся".