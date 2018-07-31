Водитель BMW, сбивший пешеходов в Новой Москве, был пьян и неоднократно судим

Сбивший трех человек на тротуаре в Новой Москве 32-летний водитель BMW был пьян, у него имеются несколько судимостей. В результате ДТП погиб 34-летний мужчина, еще два человека с тяжелыми травмами были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".

"Установлено, что водитель автомобиля BMW, проезжая по улице Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №15 по Фитаревской улице выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лексус". После этого он по инерции выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов, шедших к автобусной остановке", — заявили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).