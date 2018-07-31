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31 июля 201815:15

Невозмутимый злоумышленник устроил пожар на заправке в Нью-Йорке. Видео

Youtube/Citywide 911 News

Полиция Нью-Йорка разыскивает поджигателя, устроившего пожар на автозаправочной станции в ночь на понедельник, 30 июля.

 

Мужчина, наливавший топливо в канистру, облил бензином площадку около колонки. После этого он кинул в получившуюся лужу, в центре которой находилась огнеопасная емкость, кусок горящей бумаги и сбежал.

Системе автоматического пожаротушения через некоторое время удалось справиться с возгоранием.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадал случайный очевидец, получивший серьезные ожоги и доставленный в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители пока не располагают сведениями о возможных мотивах, которыми мог руководствоваться поджигатель.

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