Невозмутимый злоумышленник устроил пожар на заправке в Нью-Йорке. Видео

Полиция Нью-Йорка разыскивает поджигателя, устроившего пожар на автозаправочной станции в ночь на понедельник, 30 июля.

Мужчина, наливавший топливо в канистру, облил бензином площадку около колонки. После этого он кинул в получившуюся лужу, в центре которой находилась огнеопасная емкость, кусок горящей бумаги и сбежал.

Системе автоматического пожаротушения через некоторое время удалось справиться с возгоранием.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадал случайный очевидец, получивший серьезные ожоги и доставленный в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители пока не располагают сведениями о возможных мотивах, которыми мог руководствоваться поджигатель.