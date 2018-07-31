Аксель Витсель прошел медосмотр в дортмундской "Боруссии"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель успешно прошел медицинское обследование в дортмундской "Боруссии". В самое ближайшее время бельгийский футболист официально станет игроком немецкого клуба.

По информации Sports.ru, руководство "Боруссии" выплатит китайскому клубу "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 20 миллионов евро за Витселя, у которого контракт действует до 2019 года.

В свое время бронзовый призер чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии четыре сезона выступал за санкт-петербургский "Зенит".