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Трое сестер зарезали родного отца 59 минут назад
Полиция: на мужчину, убитого дочерьми, за год никто не жаловался
В ГУВД Москвы опровергли информацию о неоднократных жалобах на мужчину, в убийстве которого подозреваются три его дочери, передает "Интерфакс".
В пресс-службе московского главка полиции заверили, что за 2017 год и истекший период текущего года с указанного адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях, не поступало.
В полиции подчеркнули, что о якобы имевших место нарушениях при первоначальном опросе подозреваемых также не соответствуют действительности.
"Так, перед проведением опроса 17-летней девушки ей были разъяснены ее права, предоставленные статьей 51 Конституции РФ, опрос проводился в присутствии ее матери, о чем в протоколе имеются подписи задержанной и ее законного представителя", — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, вечером 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди.
Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова заявила, что по подозрению в убийстве мужчины задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали вину, в ходе допроса они пояснили, на протяжении длительного времени отец причинял им моральные страдания.
По словам Ивановой, уголовное дело расследуется по статье "Убийство". Останкинский суд Москвы ранее продлил срок их задержания на 72 часа.
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