Актер Новиков 15 раз разводился и женился на одной и той же женщине

Актер Владимир Новиков честно признается: он был женат 16 раз. Первый его брак продлился недолго, поскольку актер не мог, как хотела того первая жена, сидеть дома. А вот со второй супругой Еленой они были женаты 15, а разводились 14 раз, прожив в общей сложности вместе 26 лет.

Актер не скрывает, что причиной была ревность жены. Тем более что повод Новиков, действительно, ей давал. Среди знакомых женщин были такие признанные красавицы, как Джина Лоллобриджида, Джейн Фонда, Элизабет Тейлор, Людмила Нильская, сыгравшая Ядвигу в сериале "Государственная граница", не говоря о многочисленных поклонницах.

Конец череде разводов был положен после того, как духовник Новикова предложил им обвенчаться. Вскоре после этого отношения наладились, и супруги стали по-другому относиться друг к другу.

Но 9 лет назад произошло несчастье: Елена умерла. Сейчас, признается Новиков, он снова несвободен: в его жизни появилась женщина, которая осчастливила актера и привнесла в его жизнь новую любовь.

Не менее бурной была и профессиональная жизнь актера. В Москву он уехал в тайне от родителей, и поступил во ВГИК – прямо к Сергею Бондарчуку. Причем, уже на первом курсе — в виде исключения – легендарный режиссер разрешил студенту сниматься в кино.

Повезло и с комнатой в общежитии вуза: он оказался в той, где до него жил Василий Шукшин, и студенту Новикову посчастливилось лично встречаться с ним, а затем познакомиться и с Высоцким, и с Мариной Влади.

Шла в гору и карьера. В 1979 году Новиков сыграл уголовника по кличке Магадан в киноленте "Опасные друзья"., а через год — красноармейца Алексея Могилова в телефильме "Государственная граница".

Как называл Новикова Владимир Высоцкий, как познакомился с Джиной Лоллобриджидой и почему после смерти жены порвал с прошлой жизнью и сжег все фотографии? Об этом Владимир Новиков рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".