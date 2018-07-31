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31 июля 201816:00

"Цифровое телевидение" подготовило для иностранных зрителей 1500 часов российских фильмов и передач

Компания "Цифровое телевидение" вместе с партнерами подготовила для продвижения за границей крупнейший пул российского медиаконтента. Более 1500 часов документальных фильмов, телепрограмм разных жанров, мультфильмов, игр и мобильных приложений до конца 2016 года будут дублированы на 10 самых распространенных языков мира и станут доступны для жителей большинства стран мира.

"Выход на рынки других стран наша компания определила для себя одним из приоритетных направлений в 2015 году. Из обширной библиотеки программ собственного производства, насчитывающей более 3500 часов, мы отобрали проекты, которые будут интересны в разных странах, и дублировали их для начала на 10 распространенных языков. Такой большой объем единовременно еще ни разу не переводился в истории отечественного телевидения", — рассказал председатель Совета директоров компании "Цифровое телевидение" Дмитрий Медников.

Языками для дубляжа были выбраны: английский, испанский (для Латинской Америки), арабский, китайский, французский, немецкий, португальский, хинди, японский, индонезийский. В ближайшее время начнется адаптация телепрограмм на иврит, итальянский, корейский, малайский, турецкий языки.

В частности, для зарубежной аудитории адаптированы 2500 документальных фильмов, популярные программы телеканалов "Моя Планета", "Живая Планета", Т24, "Наука", входящих в "Цифровое телевидение". Заговорят на 10 языках мира и герои шести российских мультсериалов. Для зарубежных рынков подготовлено более 500 серий. В ближайшее время жители других стран познакомятся с героями таких популярных мультфильмов, как "Ми-ми-мишки" (Be-be-bears), "Бумажки" (Paper Tales), "Аркадий Паровозов спешит на помощь" (Rolando Locomotov), "Волшебный фонарь" (Magic Lantern), "Лео и Тиг" (Leo & Tig), "Сказочный патруль" (Fantasy Patrol). Также для продвижения за рубежом подготовлены интерактивные приложения для мобильных устройств, адресованные детям и взрослым.

Весь экспортный пул контента подготовлен в современном стандарте телевидения высокой четкости (full HD, High Definition). Компания "Цифровое телевидение" создала технологию по быстрой и качественной адаптации собственного медиаконтента на другие языки. Было произведено полное дублирование контента носителями языка, находящимися в целевой языковой среде, а также произведена полная локализация графического и звукового оформления всех телепрограмм.

Партнерами «Цифрового телевидения» по подготовке экспортного пула телепрограмм выступили телеканал "360°", российские компании "0+ медиа", "Кириллица", "Облако медиа", SDI Media Russia, Eclectic Translations, а также десятки продакшн-студий в разных странах мира.

Также "Цифровое телевидение" тесно сотрудничает с "Российским экспортным центром". Совместная работа направлена на улучшение условий экспорта российского медиаконтента, включая разработку для этого специализированных продуктов.

"Сегодня российский медиаконтент, вне всякого сомнения, отличается высоким качеством, что делает его высококонкурентоспособным и востребованным на международных рынках. Важно искать новые способы вывода российских продуктов на международные рынки, используя современные технологии, включая потенциальное сотрудничество с крупнейшими онлайн-прокатчиками и использование возможностей интернет-площадок, специализирующихся на продаже медиаконтента", — подчеркнул управляющий директор по организации международных проектов АО "Российский экспортный центр" Михаил Мамонов.

Реализацией прав на телепрограммы, мультфильмы, мобильные игры и приложения на эксклюзивной основе будет заниматься компания Signal Media International.

"Цифровое телевидение" (ЦТ) – лидер в сегменте платного ТВ и первая российская full screen media компания, создающая аудиовизуальный контент и сервисы для 5 различных экранов. По ежемесячному охвату аудитории компания входит в Топ-5 крупнейших digital-холдингов России. В группу входит 19 телеканалов разных жанров.

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