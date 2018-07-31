Завершено следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Завершено предварительное следствие в отношении семи обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Как сообщает СК РФ, в зависимости от роли каждого из них обвиняемым вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Так, генеральный и технический директоры "Кемеровского Кондитерского Комбината" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор этого предприятия Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Что касается охранника ООО "Центр защиты" Сергея Антюшина, то он, полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению посетителей ТЦ о возникшем пожаре.

Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности, а начальник караула пожарной части Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей во время спасения людей из горящего здания.

В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" могут появиться новые фигуранты.

25 марта 2018 года страшный пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерове унес 60 жизней. 37 погибших в нем – дети.