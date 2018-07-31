"Снимай науку!": стартует второй сезон конкурса научно-популярных видеороликов

1 августа открывается зрительское голосование второго сезона конкурса "Снимай науку!" при поддержке Министерства образования РФ.

"Снимай науку!" – конкурс видеороликов, ориентированный на видеоблогеров, тележурналистов, ученых, студентов – всех, кто заинтересован в популяризации научного знания.

Работы для участия во втором сезоне конкурса будут приниматься по 2 октября. По итогам зрительского голосования на сайте проекта будут определены по три победителя в каждой из номинаций – "Эксперимент", "Научпоп" и "Открытие". Также жюри, в состав которого войдут научные журналисты и популяризаторы науки, выберут своих победителей.

Создатели конкурса надеются найти талантливых авторов, способных преподносить науку ярко и доступно. Один из победителей первого сезона Александр Иванов теперь занимается съемками документального цикла для телеканала "Наука". Подобная возможность появится и у одного из лауреатов этого года, рассказывает генеральный директор телеканала Григорий Ковбасюк.

Во втором сезоне к участию будут приниматься и работы, созданные на английском языке. Все допущенные до голосования ролики будут сопровождаться субтитрами на русском и английском языках.

Итоги конкурса будут подведены 14 октября в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который выступает соорганизатором конкурса.

Проект "Снимай науку!" был запущен в 2017 году. В первый год его существования в конкурсе приняли участие более 300 человек из 67 регионов и семи стран. Призовой фонд конкурса будет сформирован совместно с генеральным партнером конкурса ПАО "Тольяттиазот".