Спасение российского альпиниста: операцию такой сложности еще не делал никто

В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, который семь дней ждал помощи на горе Латок-1 на высоте 6200 метров. В прямом эфире программы "60 минут" координатор спасательных работ Анна Пиунова рассказала, что в операции участвовали два пакистанских военных вертолета.

"В Пакистане знали, что для спасения Александра в Исламабад прилетел российский вертолет. Видимо, это обстоятельство подстегнуло пакистанцев. Они дали нам самого лучшего пилота, который сделал все блестяще. Операцию такой сложности в горах прежде не выполнял никто. Вертолет поднялся на высоту 6200 метров на очень крутой, практически вертикальный, склон. Подниматься туда было опасно, и пакистанские пилоты очень рисковали. Спасибо им большое за это!" — сказала Анна.

Александра искали сорок минут, но это, по словам Пиуновой, было только на руку нашему альпинисту. "За это время он смог вылезти из палатки и встать на самостраховку. Тогда летчики его заметили. Во время операции экипаж вертолета на связь не выходил. Пришлось ждать еще два с половиной часа, прежде чем пришла эсэмска "Спасли!!!", — сообщила Анна.

Оценивая состояние здоровья спасенного альпиниста, Анна Пиунова сказала, что сильных обморожений нет. Конечно, он очень ослаб, потому что не ел семь дней. Кроме того, Александр с трудом разговаривает, ведь все это время ему приходилось есть снег. "Но в целом состояние Александра после такого приключения даже лучше, чем мы думали. Похудел, конечно", — отметила координатор спасения российского альпиниста.

В свою очередь в консульском отделе посольства России в Исламабаде сообщили, что россиянин находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов пытались совершить восхождение на гору Латок-1. Однако во время подъема Сергей сорвался в пропасть и погиб.

Александру удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров почти на вертикальном склоне. Из-за плохой погоды его не удавалось спасти. У альпиниста с собой остались только палатка, шоколадка и телефон, батарея на котором очень быстро разрядилась.

Латок-1 — гора в составе хребта Каракорум, по данным открытых источников, его высота составляет 7 тысяч 145 метров. Как отмечали альпинисты в описании своего проекта на краудфандинговой платформе, где собирали деньги на экспедицию, с отвесной северной стены вершину ранее не покорял никто. Летом 1978 года группа американских альпинистов поднялась до высоты 7 тысяч метров, но вынуждена была спуститься, не достигнув вершины. Выше них не поднималась ни одна команда.