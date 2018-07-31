Прощание с актрисой Театра имени Ермоловой пройдет 1 августа

Прощание с актрисой театра и кино Натальей Кузнецовой, скончавшейся в минувшнее воскресенье, состоится первого августа.

Поскольку в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой, где актриса служила более тридцати лет, сезон закончен, прощание начнется в Боткинской больнице в 11 часов. Наталья Кузнецова будет похоронена на Митинском кладбище в этот же день, передает РИА Новости.

Актриса скончалась на 56-м году жизни. Она запомнилась публике не только в качестве яркой театральной актрисы, но и благодаря многочисленным ролям в фильмах и телесериалах ("Сваха", "Жуков" и т.д.).