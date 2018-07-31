ФК "Краснодар" лишился шести основных спонсоров из-за продажи "Магнита"

Российский футбольный клуб "Краснодар" перед стартом нового сезона Премьер-лиги потерял шесть из восьми основных спонсоров. Это связано с продажей владельцем клуба Сергеем Галицким торговой сети "Магнит".

Как отмечает РБК, шесть компаний пропали из списка "Спонсоры и партнера" на сайте "Краснодара". Все они были поставщиками продуктов для "Магнита" и приносили клубу до 20 миллионов долларов в год. Это около четверти всего бюджета клуба. Сейчас "Краснодар" имеет трех партнеров, среди которых компания Галицкого, производитель смартфонов Meizu и сельскохозяйственное производственное предприятие "Юг".