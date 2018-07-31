Дело на президента: кто и почему обвиняет Петра Порошенко в госизмене

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене в отношении президента Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Виталий Куприй. Он утверждает, что сам проходит по этому делу свидетелем. Обвинения строятся на передаче украинской армии снайперских комплексов на полмиллиарда гривен.

Петра Порошенко подозревают в банальном воровстве. Причем, как считает народный депутат Верховной Рады Виталий Куприй, "гарант Украины" украл ни больше ни меньше две снайперские винтовки! И смех, и грех.

На своей странице в Facebook Виталий Куприй написал: "Помните, СМИ рассказывали, как Порошенко подарил 100 снайперских винтовок нового поколения третьему полку сил специального назначения? Общая сумма такой помощи армии составила 500 миллионов гривен. Для того чтобы понять законность такой операции и механизм передачи оружия, я направил запрос в Министерство обороны. В ответ министр Степан Полторак сообщил о том, что действительно были переданы 98 (не 100) единиц любительского (не военного) огнестрельного оружия. Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела. Они должны установить факты кражи двух снайперских винтовок, которые, предположительно, Петр Порошенко оставил себе или подарил друзьям".

Примечательно, что винтовки были закуплены на благотворительные средства, то есть собирали на них «всем миром», а президент торжественно их вручил якобы от своего имени.

Еще один любопытный факт: Порошенко действительно передал спецназу не профессиональное оружие, а любительское снайперское, цена на которое разительно отличается от боевого.

"90% активности Порошенко – это пиар. Он должен разрезать ленточку. Он должен показать, что он главный борец с российской агрессией. Он должен всем видом доказать, какой он "крутой", и что только он способен защитить Украину", – комментирует Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Тому факту, что обирать и без того нищую армию на Украине стало в порядке вещей, удивляться не приходится. Еще в прошлом году в рамках расследования дела о так называемых "рюкзаках Авакова" были задержаны сын главы МВД Александр Аваков и экс-заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь. Однако вскоре они были отпущены на свободу, а улики против подозреваемых загадочно исчезли.

"Через предприятия, которые принадлежали сыну Авакова и бывшему заместителю министра внутренних дел, были закуплены пять тысяч рюкзаков для армии за 14,5 миллионов гривен. То, что на военном бюджете отмывают большие деньги – ни для кого не секрет. Это делает и министр внутренних дел, так как имеет непосредственное отношение к конфликту", – поясняет Александр Дудчак, украинский политолог, экономист.

О том, что новый скандал попытаются замять, как замяли дело против фигурантов "аваковских рюкзаков", сомневаться не приходится – все-таки впереди выборы, и Порошенко искренне желает получить срок, а тюремный срок в его планы точно не входит.