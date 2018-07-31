Внучка Муссолини больше не разделяет курс Берлускони

Алессандра, 55-летняя внучка Бенито Муссолини, выходит из партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони. Она заявила, что не согласна с курсом партии в интервью газете "Маттино". По словам политика, для членства в партии "Вперед, Италия" нет больше политических предпосылок.

В настоящий момент Алессандра является евродепутатом. Она не согласна с тем, что партия Берлускони перешла в оппозицию и не поддерживает своего бывшего союзника, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который вошел в коалиционное правительство с движением "5 звезд", передает ТАСС.

Сальвини, считает Алессандра, выполняет предвыборные обещания, тогда как "Вперед, Италия" утратила связь с электоратом. Из-за ряда ошибочных шагов партии, все больше избирателей Берлускони поддерживают Сальвини. Политик особо отметила, что с самим Берлускони всегда сохраняла душевные отношения.

Алессандра Муссолини — дочь сына Муссолини Романо, который женился на сестре актрисы Софи Лорен. Она приходится племянницей знаменитой кинодиве. Муссолини впервые в национальный парламент была избрана в 1992 году. До того, как примкнуть к Берлускони, она входила в Национальный альянс, который рассматривался левыми в Италии как продолжающая в некотором смысле традицию фашизма правая партия.